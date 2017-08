Darío Verón continúa con su mala racha, y ahora fue baja en la selección de Paraguay para los próximos dos partidos de eliminatorias mundialistas, debido a una lesión muscular.

El ex futbolista de Pumas habló al respecto, afirmando que su recuperación no será de manera rápida, lamentando no poder participar con la escuadra de su país.

Pese a ello, el estratega Francisco Arce convocó a Carlos Rolón para poder suplir a Verón para el duelo ante Chile, el próximo jueves 31 de agosto.

