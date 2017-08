El futbolista mexicano es talentoso pero indisciplinado: Paco Jémez

aco Jémez, entrenador del Cruz Azul, aseguró que la experiencia vivida hasta el momento en el futbol mexicano lo convertirá en mejor persona y mejor entrenador en los próximos años. Dei igual forma señaló que el futbolista azteca es talento pero indisciplinado.

Durante luna entrevista para la revista de la Liga MX, el técnico se dio tiempo de hablar de las características que ha detectado en los jugadores mexicanos. “Tienen un talento alto, muy bien dotado tanto física como técnicamente, pero como la mayoría de los latinos, no sólo es una cuestión de los mexicanos, los latinos somos muy indisciplinados”, declaró.

El español aclaró que este no es exclusivo de los mexicanos y que la falta de disciplina impide dar un salto de calidad. “Somos inteligentes, muy vivos, muy rápidos, cogemos las cosas al vuelo, pero luego nos falta disciplina. Creo que ese es el factor que a muchos jugadores y no sólo en México, me refiero a todos los latinos, les falta para dar ese salto de calidad”, señaló.

Por otro lado, Jémez habló del reto que significó venir a trabajar en México. “Venimos a un sitio donde al principio nosotros nos sentimos un poco extraños, como esponjas para desgastar todo lo que tenemos y luego, dentro de nuestras ideas, proponer algunas cosas nuevas y respetar muchas cosas buenas que indudablemente existen”, dijo.

Por último comentó que tuvo que adaptarse rápidamente para “conocer otro futbol, otros estadios, otros entrenadores, otro tipo de jugadores, otro tipo de entrenamiento, de alimentación y de costumbres”.