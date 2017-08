Golovkin califica al Canelo como el mejor boxeador mexicano del momento

El 16 de septiembre viviremos una verdadera pelea de boxeo entre Gennady Golovkin y Canelo Álvarez, a diferencia de lo ocurrido el pasado sábado en la publicitada Mayweather-McGregor, o al menos eso deja entrever GGG.

A menos de tres semanas de subir al ring del T-Mobile Arena, el kazajo fue cuestionado sobre el combate entre Money y The Notorious.

“Estuve muy ocupado, mi mente está en el 16 de septiembre contra Canelo. No me importa quién haya peleado, me enfoco en la pelea de verdad, la de boxeo que tendré, quiero que sea grande y memorable”, comentó.

Mientras algunos aficionados siguen dudando de la calidad del Canelo, GGG le elogió y lo calificó como un boxeador “Top”.

“Actualmente no hay la menor duda, él es el mejor boxeador mexicano, un tipo muy fuerte, duro, es un tipo especial. No es un campeón ordinario, es grandioso como boxeador, tiene experiencia y es ‘Top"”, aseguró a ESPN.

Por último, afirmó que: “Este combate es el primer paso hacia la historia, por supuesto que es una noche muy importante para mí, todos van a recordar al vencedor”.