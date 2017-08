Ciudad de México. 28/08/2017. (ICITUS). No que con puros mexicanos sí se puede; no que el campeonato de Chivas demostraba que tener nueve extranjeros en la Liga no era sinónimo de éxito. Guadalajara no sólo no sabe cómo salir de su mala racha, sino que además ya se puso a una jornada de igualar su peor arranque sin triunfo en la Liga MX en los últimos siete años.