Palencia reveló que jugadores intentaron salvarlo

A poco menos de una semana de su cese, el ex entrenador de Pumas, Juan Francisco Palencia, reveló que los jugadores intentaron salvarle el puesto y platicaron con el presidente Rodrigo Ares de Parga, quien no cambió de posición y decidió removerlo de la dirección técnica.

“La reunión que tuve con Rodrigo también la tuvieron los jugadores antes de que me cesaran. Los jugadores me estaban esperando en la oficina y me dijeron que querían hablar con él porque sabían que la situación estaba mal y querían que me quede. Hablaron con el presidente y después, él me habló para llegar a un acuerdo de quedar fuera de la institución por los resultados”.

Palencia agregó que en su defensa ante Ares de Parga, le argumentó que nunca pudo tener a la plantilla completa en entrenamiento y que también debió existir una fecha límite para adquirir refuerzos; no como durante su gestión que el último fichaje -Marceo Díaz- llegó a México ya con cuatro fechas de liga jugadas.

“Lo único que le pude decir es que no pude tener al equipo ningún entrenamiento completo, habría que unificar tema del Draft, el tratar de poder sincronizar a nivel mundial una fecha tope para hacer las contrataciones sería lo ideal, pues hasta la fecha 8 toda la plantilla va a poder jugar junta”, señaló Palencia a Fox Sports, al tiempo de agregar que volverá a Europa para seguir su preparación como director técnico y desearle suerte a Sergio Egea.