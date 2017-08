Tras el “intentó matarme”, Esteban Ocon recapacita y acepta disculpas de Checo Pérez

Calientito se encuentra el interior de la escudería Force India de la Fórmula 1, donde militan el piloto mexicano Sergio Pérez y el francés Esteban Ocon, pues luego del protagonizar un accidente durante el GP de Bélgica que dejara a Checo fuera de competencia, la lluvia de declaraciones llegó entre ambos.

Ocon y Checo mantienen una rivalidad deportiva en la pista, misma que los ha puesto en el ojo del huracán al rebasar los limites, el fin de semana, una acción de ambos volantes provocó que un neumático del tapatío lo mandara a pits y diera por concluida su participación en el circuito de SPA- Francorchamps.

Dicha acción fue criticada por el francés a través de sus redes sociales, donde escribió que era la segunda ocasión en que Checo “intentaba matarlo”, hoy las declaraciones han hecho eco, llevando a Pérez a disculpase con su coequipero con dos video en su cuenta de Twitter.

Damage limitation today, we were having a good race until Perez tried to kill me 2 times! Anyway he didn't manage to do so ending up P9😉! pic.twitter.com/00kmub96B4

— Esteban Ocon (@OconEsteban) August 27, 2017