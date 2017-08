Andrés Guardado desacreditó insultos al técnico Juan Carlos Osorio

La Selección Mexicana de Futbol ya se encuentra concentrada en Cuernavaca, Morelos, para el vital duelo eliminatorio ante Panamá del viernes.

Y luego del entrenamiento de este martes, algunos de los jugadores atendieron a la prensa como Andrés Guardado quien habló sobre los insultos que ha recibido el técnico Juan Carlos Osorio, pues considera que si bien hay que criticar su trabajo, pero sin llegar a eso.

“La gente que por ahí puede decir fácil, no se confundan, hay que darle crédito a lo que hemos hecho esta eliminatoria. Que le critiquen su trabajo, sus maneras, es parte del futbol, no pasa solo en México sino en todo el mundo. Lo que es injusto es que se metan con su persona. No nos paramos a pensar en las críticas. Estamos convencido de lo que es Osorio, como técnico, de lo que trabaja y la realidad es que estamos a nada de un pase al Mundial, donde antes sufrimos muchísimo”, indicó Guardado.

JIMÉNEZ, LOZANO Y LOS DOS SANTOS, TAMBIÉN HABLARON

Raúl Jiménez fue cuestionado sobre el duelo ante Panamá y su recuerdo de lo acontecido hace cuatro años.

“Panamá ha crecido, vendrán a hacer su partido que más les convenga, pero nosotros debemos hacer nuestro futbol como lo hemos venido haciendo. Me trae bonitos recuerdos, el gol de chilena contra Panamá nunca lo voy a olvidar”, dijo el elemento del Benfica.

Hirving Lozano le habló a la afición: “Esperamos que la afición nos apoye, que esté con nosotros. Siempre tratamos de dar lo mejor en la cancha”, expresó el jugador del PSV.

Jonathan y Giovani dos Santos también ofrecieron palabras en el par de preguntas que permitía el área de prensa del Tri.

“Hice el cambio adecuado y estoy feliz. Será un juego complicado como todos los de Eliminatoria; Panamá es un equipo atlético, tiene jugadores de calidad y nos van a aguantar”, mencionó Jona.“Estamos en una situación privilegiada, en donde sabemos que necesitamos de un triunfo para clasificar. En Selección he tenido buenos y malos momentos. Me encuentro bien, quiero tratar de dar lo mejor de mí, el viernes es una buena prueba”, comentó Gio.

También dieron palabras César Montes y Jesús Gallardo acerca de una nueva convocatoria a la Selección Mexicana.

“Contento por la oportunidad que me da Osorio. En Pumas he jugado de lateral y me he sentido bien en esa posición”, dijo Gallardo.

“Estoy muy contento con la oportunidad que me brinda el profesor Osorio, muy ilusionado y esperemos sacar un buen resultado”, expresó Montes.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV