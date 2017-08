Compañero de 'Chicharito' chocó contra 10 autos cuando iba a ser asaltado

Andy Carroll, delantero del West Ham, acudió a declarar debido al incidente automovilístico que protagonizó el pasado 2 de noviembre, cuando chocó contra 10 vehículos.

De acuerdo con la versión del compañero del Chicharito, el incidente se debió a que dos motociclistas intentaron asaltarlo para robarle un reloj de 23 mil euros cuando se dirigía a un entrenamiento de los Hammers; por ello tuvo que maniobrar para escapar.

Cuando llegó al complejo de entrenamiento del West Ham, se apoyó en el jefe de seguridad.

“Me había detenido por el semáforo, mi ventana estaba abierta y un motociclista que estaba a mi lado me dijo: ‘bonito reloj’. Le agradecí mientras él tenía puesto su casco, pero lo miré durante unos 10 segundos y recordaba si lo conocía. Pensé que íbamos a tener una conversación. Mientras me alejaba me dijo: ‘Dame tu reloj’“, reportó la cadena ESPN.