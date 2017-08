Ex jugador del Barcelona se saca la lotería en banco de Catar

El dinero nunca sobrará, pero cualquiera creería que un futbolista que toda su vida jugó en el Barcelona de España y ahora gana petrodólares en el futbol de Catar con el Al-Sadd, esté interesado en ganar un poquito más.

Pues este caso es real y, claro, no tiene nada de raro, cada quien puede hacer lo que sea hasta jugar lotería y sacarse el premio mayor, cuando su situación económica es excelente. Esto le ocurrió a Xavi Hernández quien se ganó la lotería en el sorteo “Al-Dana” en junio pasado.

El banco de Doha Bank rifó entre sus miles de clientes un millón de riyales, cerca de 267 mil dólares y el ex del cuadro blaugrana salió ganador.

“Ganar el premio en efectivo de 1 millón fue una sorpresa inesperada, pero bienvenida. Abrí mi cuenta en el Banco de Doha el 5 de diciembre de 2016, ya que me había interesado en el programa de Al Dana después de escuchar acerca de cómo el Banco de Doha alienta a sus clientes a ahorrar dinero y tener la oportunidad de convertirse en millonarios, la oportunidad de ganar otros premios en efectivo”, indicó el centrocampista.

Aquí la entrega simbólica del cheque:

Former Barcelona footballer Xavi announced as Al Dana millionaire winner for June 2017 https://t.co/ogRINhzOXI #DohaBank pic.twitter.com/4F2VKVSuq4

— Doha Bank (@DohaBankQatar) August 27, 2017