Lupita González tendría en la mira la prueba de 50 kilómetros

Guadalupe ‘Lupita’ González, subcampeona olímpica de la caminata de 20 kilómetros, reveló hoy que le inquieta la posibilidad de competir en la prueba de 50, recién autorizada para las mujeres.

“No voy a decir que no me inquieta el 50, aunque primero debo cumplir mis metas en el 20 y después pensar; ya México tuvo a Raúl González, un gran marchista en las dos distancias y por qué no intentarlo una mujer”, dijo la deportista de 28 años.

González ganó este mes la presea de plata en la marcha de 20 en los Mundiales de Atletismo de Londres y completó con eso su círculo de triunfos en las grandes reuniones de su deporte al conquistar oro el año pasado en la Copa Mundial por equipos y plata en los Olímpicos de Río de Janeiro.

“Reaparezco en marzo del año que viene, ahora debo recuperarme de una molestia de rodilla para comenzar a trabajar”, dijo la competidora que en el 2018 buscará la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, la única competencia en la que aún no participó.

Al referirse a la temporada 2017, ‘Lupita’ dijo que la calificaba con un 10, a pesar de altibajos con dolencias.

“Estoy satisfecha, contenta porque llegué bien a la meta y salió el trabajo. Todas buscamos el primero lugar y al estar tan cerca y no conseguirlo se siente algo, pero aprendí mucho”, dijo en referencia a su plata en los Mundiales.

Superada en Río 2016 y en Londres 2017 por rivales chinas, la mexicana destacó la calidad de las asiáticas que siempre se presentan al máximo nivel y reconoció que aprende de ellas y espera poder superarlas pronto.

“El año que viene hay una Copa Mundial y quizás puedan intercambiarse los papeles, ellas son buenas pero nosotras también podemos hacer cosas”, señaló.

Guadalupe González practicó boxeo de joven y a inicios del pasado ciclo olímpico se dio a conocer como una buena competidora de caminata; su primer gran golpe lo dio al ganar los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y a partir de ahí se ha mantenido como una de las mejores deportistas mexicanas.

La atleta será una de las figuras principales de la delegación mexicana que competirá del 19 de julio al 3 de agosto del 2018 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en los que el país competirá con unos 600 deportistas.