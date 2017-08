Marco Fabián confía en recuperarse a tiempo para jugar en Rusia 2018

Después de varios meses de intensos dolores en la espalda por un disco que le apretaba el nervio ciático, Marco Fabián decidió operarse y a pesar de la peligrosidad de la intervención, se dice ilusionado con que el tiempo le alcance para Rusia 2018.

El jugador del Eintracht Frakfurt se recupera en Guadalajara, lejos de la Bundesliga, donde a principios del 2017 estuvo un par de meses inactivo por lo mismo. A pesar de que volvió en gran nivel, la dolencia también regresó, por lo que decidió terminar con ese mal de una vez por todas.

“Pasaron muchas cosas por mi cabeza. Ha sido un año difícil el que viví, más allá de ver tantos doctores, tantas cosas, al final se opta por una cirugía peligrosa, pero nunca he perdido la fe, siempre he sido muy positivo”, aseguró a Mediotiempo.

“Ahora estoy con todas las fuerzas para recuperarme muy bien y para que no vuelva ese dolor y poder regresar a las canchas, que es lo que más quiero”.

Agradecido con los médicos, su club, su familia y su novia, Fabián nunca imaginó tener una lesión así, la cual calificó como la más difícil de su vida.

“Contra la naturaleza, las lesiones, uno nunca puede hacer algo extraordinario, más que luchar. Soy un jugador que no se lesionaba tanto, hoy vivo una de las peores lesiones que he tenido en mi vida”, lamentó.

“Vi como diez especialistas por toda Europa buscando una solución, ninguno me ayudaba. Al final llegó el momento donde no podía ni caminar, ni vestir. Mi mujer que vive ahí conmigo fue parte fundamental”.

Fue un doctor en Madrid el que hace unos meses le aplicó inyecciones que le calmaban la dolencia, pero no fue suficiente, si bien regresó a la Bundesliga. “Luego juego la Confederaciones y después me vuelve el dolor de la misma forma y ya es cuando no puedo más y opto por la cirugía, que es un buen momento, y quiero estar en el Mundial, es un sueño”, agregó.

-¿Con la operación te garantizan que no regresará el dolor?-

“Nada es garantizado, ni la propia cirugía, vamos a ir viendo, es muy rápido para ver si ha funcionado o no, todavía tengo los puntos en la espalda, apenas estoy empezando a caminar, tengo diez días de la cirugía, ya veremos cómo va todo, esperemos en Dios que esto sea ya el punto final de esta lesión”, respondió.

En los momentos críticos, la idea del retiro le pasó por la cabeza, aunque por fortuna de manera fugaz.

“Después viene la fuerza, pensar positivo, en recuperarme y estar listo. Hay que prepararse para lo que viene”, agregó. “Se dicen que son de cinco a seis meses (para volver jugar) y hay que tratar de que sea mucho menos”.