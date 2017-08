Michael Phelps lanza reto de natación a Conor McGregor

Luego de que Conor McGregor aceptó el desafío de hacer una pelea de boxeo ante Floyd Mayweather el sábado pasado, el nadador norteamericano Michael Phelps también lanzó un reto a “The Notorious” a una carrera de natación.

A través de su cuenta de twitter, el multimedallista olímpico posteó una divertida fotografía donde se ve a Conor y él mismo frente a frente con gorra y goggles puesto y con el mensaje: “Toda esta charla… ¿deberíamos competir nosotros también?

Seguramente Phelps está haciendo alusión a la parodia que realizaron en el programa “Weekend Update” donde el actor Alex Moffat, disfrazado de McGregor, dijo que pelearía con el tiburón que venció a Phelps hace unos días.

Hasta el momento, el peleador de UFC no ha respondido al reto.

All of this talk… Should we race as well?? @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/l3JoMgb1qT

— Michael Phelps (@MichaelPhelps) August 29, 2017