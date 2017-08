Texanos, Rockets y Astros realizan donación a damnificados por huracán Harvey

Los equipos profesionales de Houston, Texanos de la NFL, Rockets de la NBA, y Astros de la MLB, entre otros más, se unieron a la ayuda a damnificados por el huracán Harvey que azotó a la ciudad el pasado fin de semana a través de donaciones de dinero.

Texanos de Houston donará un millón de dólares al que se sumará tanto otros equipos como la propia Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

Según información difundida en el sitio de Internet de la NFL, el dueño de Texanos, Bob McNair, anunció la donación, a la cual se unirán la NFL Foundation y Patriotas de Nueva Inglaterra, quienes aportarán la misma suma a los esfuerzos de ayuda.

Las donaciones de Texanos y la NFL se canalizarán a través de la rama de la fundación United Way en Houston, en tanto la de Patriotas irá directo a la Cruz Roja.

A su vez, el jugador de Texanos, J.J. Watt, comenzó una colecta de donativos que ha recaudado 500 mil dólares, con una meta de un millón, además que aportará otros 100 mil de su bolsa.

Mr. McNair and the #Texans are pledging $1 million dollars to the United Way of Greater Houston Flood Relief Fund. #HoustonStrong pic.twitter.com/emzPzGdnr7 — Houston Texans (@HoustonTexans) August 28, 2017

NBA

De la misma manera, el dueño de los Rockets de Houston de la NBA, Leslie Alexander donará $4 millones de dólares. El dinero será entregado al Fondo de Ayuda para los damnificados del huracán Harvey, iniciado por el alcalde de Houston, el demócrata Sylvester Turner.

“Nuestros corazones están apretados al ver la devastación que tantos de nuestros amigos, familiares y vecinos están experimentando”, destacaron los Rockets en un comunicado oficial.

La donación de Alexander fue una de las varias promesas hechas por equipos y atletas para ayudar a las víctimas de las inundaciones en Houston, incluyendo una promesa de $50,000 dólares por parte del nuevo base de los Rockets, Chris Paul.

La donación de Paul ayudó a que el fondo ya haya superado el millón de dólares, según informó a través de la redes sociales el propio jugador.

Please send your love and prayers to the people in Texas. 🙏🏾 #PrayforTexas pic.twitter.com/qjZsiZa2jO — James Harden (@JHarden13) August 27, 2017

My heart and prayers are with you Texas! pic.twitter.com/xva8ea2iEZ — Chris Paul (@CP3) August 27, 2017

Statement from Leslie Alexander and the Houston Rockets. pic.twitter.com/yHTO996txN — Houston Rockets (@HoustonRockets) August 28, 2017

MLB

Asimismo Jim Crane, dueño de los Astros de Houston de la MLB también donará 4 mdd a la víctimas.

“Vamos a hacer nuestra parte para proveer asistencia a las miles de personas de Houston que necesitan ayuda”.

Jim Crane, the ownership group and our Foundation will donate $4 million to the relief efforts aiding the victims of Hurricane Harvey. — Houston Astros (@astros) August 29, 2017

