Decio de María revela a qué equipo apoya en la Liga MX

Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ha estado ligado al balompié azteca desde la década de los ochenta pero hasta ahora reveló a qué equipo le va.

En entrevista para Marca Claro confesó que le gustaba el estilo del chileno Carlos Reinoso y que es seguidor del América. “Me tocó la época de Carlos Reinoso y le iba a donde jugaba, es difícil quitarte esa pasión, llevo catorce años escondiendo ese sentimiento”, declaró.

De María formó parte del comité organizador de la Copa del Mundo México 1986. En 2004 asumió la Secretaría y dirección general de la Primera División Profesional en la FMF y desde 2015 es presidente de la federación.

Sobre Juan Carlos Osorio y la Selección mexicana explicó los motivos por los que la afición mexicana no quiere al técnico colombiano: “La respuesta más fácil de por qué no quieres a Osorio es porque es extranjero y no mexicano, porque es un tipo estudioso, dedicado al cien por ciento, y le ha tocado enfrentar lo que estamos viviendo. Como todos necesita un triunfo grande, tocar la campana para que se abran las puertas del enamoramiento y todavía no se tocan; el día que eso pase se va a abrir una ventana de comunicación con la gente”.

De igual forma señaló que una de las grandes virtudes de Osorio es que trata de construir un equipo. “En esta selección no hay estrellas que siempre juegan y resuelven los partidos, hay una corresponsabilidad de todos, esa es otra virtud. La selección nacional para poder hacer lo que la gente quiere primero hay que arreglarnos adentro todos”, agregó.