Checo Pérez y Ocon firman la paz previo al GP de Italia

El mexicano Sergio \’Checo\’ Pérez y su compañero galo en Force India Esteban Ocon, inmersos en polémicas durante casi toda la temporada y que en Bélgica protagonizaron otro incidente, \’eclipsaron\’ este jueves en Monza, durante la rueda de prensa oficial de la FIA previa al Gran Premio de Italia, al líder del Mundial de Fórmula Uno, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

Checo y Ocon comparecieron ante los medios de comunicación en la primera parte de la conferencia de prensa de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) junto a Vettel, recién renovado por Ferrari (hasta 2020) y que lidera el Mundial con 220 puntos, siete más que el inglés Lewis Hamilton, que viene de ganar en Bélgica.

Después de otros incidentes, como los de Canadá, Azerbaiyán y Hungría, que revelan la dura pugna interna que mantienen los dos pilotos de Force India, en Spa-Francorchamps se \’tocaron\’ en dos ocasiones, ambas después de la primera curva; y tras la segunda de ellas -en la que \’Checo\’ reventó su neumático trasero derecho- forzaron la entrada en pista del coche de seguridad.

Posteriormente, en las redes sociales Ocon llegó a asegurar que su compañero "había intentado" matarlo, pero este jueves ambos enterraron el hacha de guerra; o, al menos, simularon hacerlo.

La organización, por si acaso, sentó entre ambos a Vettel, con lo cual se rompió el hielo, ya que esta situación generó todo tipo de bromas y risas en los prolegómenos de una conferencia de prensa en la que la mayoría de las preguntas se dirigieron a los dos pilotos de Force India.

Esteban Ocon, Sebastian Vettel y Checo Pérez en conferencia de prensa en Monza. / AP

El mexicano fue el primero en explicar que en la mañana de este jueves fue él el que entró en el habitáculo de su compañero galo y que tuvieron una conversación privada entre los dos; en la que llegaron a la conclusión de que hay que dejar atrás el pasado y afrontar el objetivo común, que es "conservar el cuarto puesto en el campeonato de constructores" de su equipo.

"Creo que las últimas carreras hemos estado compitiendo muy cerca el uno del otro, pero hoy tuvimos una conversación personal él y yo; y ahora lo que hay que hacer es seguir hacia adelante", indicó Sergio Pérez.

"El objetivo es mantener el cuarto puesto en el Mundial de constructores. Ya hemos perdido demasiados puntos para el equipo; y lo que hay que hacer es evitar que esto vuelva a suceder", comentó Checo, nacido hace 27 años en Guadalajara.

Ocon, natural de Evreux y siete años más joven que el piloto tapatío, estuvo de acuerdo con su compañero. "Hemos competido muy próximos el uno a otro; y siempre estamos luchando por ganar una décima, donde sea. Lo que pasó, pasó. Y no lo podemos cambiar. Pero esta mañana hablamos nosotros dos solos; y estamos de acuerdo en que lo importante es luchar por los intereses del equipo, ser profesionales y mantener el cuarto puesto por equipos", indicó.

"Somos suficientemente maduros, ambos", indicó Checo. "Esteban lleva ya bastante tiempo corriendo y sabremos manejar esta situación. Obviamente, a partir de ahora el equipo dará las instrucciones oportunas y nosotros las debemos obedecer", añadió.

"No tiene nada que ver si soy un \’rookie\’ (debutante) o no", coincidió de nuevo Ocon. "Lo importante es el equipo; y si el equipo da unas instrucciones, las seguiré", admitió el francés.

Vettel, que en condiciones normales hubiese sido el principal centro de atención, tuvo que esperar a unas cuantas preguntas antes de ser interpelado, después de que Checo bromease diciendo que estaban en Italia y que las cuestiones deberían dirigirse al piloto de Ferrari; circunstancia que, al igual que la anterior, volvió a provocar las risas entre los asistentes a la rueda de prensa.

Al ser preguntado acerca de si existe un punto de no retorno en las (malas) relaciones entre compañeros de equipo en Fórmula Uno, Vettel opinó que no cree que eso suceda. "No creo que haya una línea que marque un punto de no retorno. No creo que haya ningún piloto en el mundo que actúe de mala fe o tenga malas intenciones, ni contra su compañero, ni contra cualquier otro rival", afirmó.

"Aunque, lógicamente, siempre quieres acabar por delante de tu compañero", precisó Vettel, que añadió que "las cosas siempre se pueden hablar" y que su relación con el ya retirado australiano Mark Webber -manifiestamente mejorables cuando eran compañeros en Red Bull- son ahora "buenas".

"Ahora hasta nos reímos recordando algunas cosas; todo se ve de otra forma", indicó Seb en Monza, donde Checo vivió, según reconoció a EFE este jueves en Italia, "uno de los mejores momentos" de su carrera en F1 al quedar segundo en 2012, a bordo de un Sauber y logrando uno de los siete podios que cuenta en la categoría reina del automovilismo.

"Fue algo muy especial, quedar segundo aquí; y batir a los dos Ferrari en su propia casa. Además, en una carrera que estuve muy cerca de ganar. Sí, tengo grandes recuerdos de ese día", explicó a Efe este jueves en Monza \’Checo\’ Pérez.