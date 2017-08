Ricardo Peláez desconoce si está vetado de Televisa

Ricardo Peláez ex presidente deportivo del América descartó ser objeto de veto por parte de Televisa, empresa propietaria del equipo capitalino que se opondría a que el ex futbolista colabore con algún otro club.

"No creo (que exista veto) y quiero pensar que no es así, estamos en una época donde todo eso quedó atrás. Mi trabajo fue honesto, responsable y si alguien lo cuestiona, que lo diga abiertamente. Ahí están los resultados, me entregué en cuerpo y alma", dice Peláez a la cadena ESPN.

Peláez, que ocupó el cargo hasta el pasado mes de abril, cree que la relación con el club azulcrema se distinguió por "grandes resultados y mucho éxito", y afirma que el principal motivo de desacuerdo fue la forma de su salida: “Al final hubo una diferencia sencillamente en tiempos. Anuncié mi salida terminando el torneo y fue lo que no gustó".

Peláez, que se desempeñó como comentarista de televisión antes de iniciar su carrera como directivo, deja abierta la puerta para su regreso al mundo del futbol, aunque a partir de la siguiente semana volverá como analista de televisión, ahora con Claro Sports.

"No me arrepiento de nada, no he hecho más que ser profesional y entregarme al cien por ciento. Estoy seguro que oportunidades no me van a faltar, primeramente Dios".