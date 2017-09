'Donald Trump no es un Presidente normal', afirma 'Checo' Pérez

El mexicano Sergio Pérez (Force India) es uno de los grandes animadores del Mundial de Fórmula Uno, en el que, en su séptima temporada en la categoría reina, es séptimo en el certamen, el primero de entre los que no pilotan para las tres grandes escuderías -Ferrari, Mercedes y Red Bull-, con 56 puntos.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en el circuito de Monza, sede del Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial, el mexicano habla de su relación con su compañero Esteban Ocon, de lo que espera de esta temporada, de cuáles son sus objetivos y de otros asuntos, incluidos los comentarios ofensivos hacia su país efectuados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al que no considera "un presidente anormal".

Pregunta: En la rueda de prensa de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) del jueves, usted y su compañero francés Esteban Ocon eclipsaron al mismísimo Sebastian Vettel (Ferrari), líder del Mundial, tras protagonizar otro incidente en Spa-Francorchamps (Bélgica). Esta situación, ¿le incomoda? ¿O le hizo gracia?

Respuesta: No, no. Me incomoda, porque no es una buena situación. Lo importante ahora es que ya estamos mirando hacia adelante. Estamos trabajando bien. Todo el aire se ha limpiado y hay que seguir avanzando.

P: El contrato con su escudería expira este año. Su futuro, ¿lo ve más cerca, o más lejos de Force India?

R: Está igual que antes. Todo esto no cambia nada. Lo importante es que podamos consolidar este cuarto lugar en el campeonato (de constructores). Eso es lo más importante para mí.

P: ¿Y cuándo habrá, definitivamente, noticias respecto a su futuro? En Bélgica decía que se sabría en Singapur (el siguiente Gran Premio después del de Italia). ¿Se anunciará alguna noticia allí?

R: Sí. Espero saberlo ya para Singapur. Pero tampoco tengo ninguna prisa. Aunque ya no se puede tardar mucho. Creo que para Singapur ya debería tener algo firmado o, como mínimo, tener algo muy claro.

P: Lleva siete podios en Fórmula Uno. ¿Para cuándo cree que llegará su primera victoria?

R: Espero que pronto (ríe), espero pronto tener un auto que sea competitivo.

P: Aquí en Monza logró, en 2012, uno de sus mejores resultados en F1, al acabar segundo. ¿Qué espera de este fin de semana?

R: Aquí podemos tener un gran fin de semana, aunque dependerá de qué pase con los autos de delante, porque no somos los más competitivos. Pero creo que tenemos buenas opciones este fin de semana.

P: En el Gran Premio de México fue octavo hace dos años y décimo el pasado. ¿Qué espera poder hacer este año, de nuevo, ante su público, en la pista de Ciudad de México?

R: Espero mejorar lo hecho el año pasado en esa carrera.

P: Como mexicano, ¿qué siente cuando escucha hablar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de esa forma tan despectiva sobre su país? Lo ha vuelto a hacer no hace mucho, lo del muro y todas esas cosas…

R: Ya ni se le escucha (ríe); ya ni sé lo que dice.

P: O sea, que no le da ni la menor importancia.

R: No, no. No.

P: Pero, ¿le parece normal, que un presidente de los Estados Unidos diga estas cosas?

R: No, no. No es normal. No es un presidente normal.

P: Ha tenido cuatro compañeros en F1: el japonés Kamui Kobayashi, el inglés Jenson Button, el alemán Nico Hülkenberg y ahora, el francés Esteban Ocon. ¿Cómo los definiría?

R: Creo que los cuatro han sido compañeros bastante rápidos.

P: ¿Cuál de ellos le parece el mejor?

R: Hülkenberg.

P: ¿Quién ganará el Mundial, Vettel o Hamilton? ¿O cree que puede haber un tercero en la pugna por el título?

R: No. Creo que se definirá entre ellos dos. Pero no me atrevería a apostar por uno.

P: Entonces, ¿no tiene favorito?

R: No. No tengo favorito.

P: ¿Cuál ha sido el mejor momento de esta temporada para usted?

R: El mejor, Barcelona (sede del Gran Premio de España, donde logró su mejor resultado del año, un cuarto).

P: ¿Y el peor?

R: El de Bélgica (el pasado domingo, donde abandonó; después de protagonizar dos nuevos incidentes con su compañero Ocon)

P: Es séptimo en el Mundial y el primero entre los que no están en las tres escuderías más potentes. ¿Está satisfecho? ¿O cree que podía ir más arriba en el campeonato?

R: No. Creo que se puede estar mucho más adelante. Hemos perdido muchos puntos, que espero poder recuperar en las últimas ocho carreras.

P: ¿Y cuál es su objetivo razonable de aquí al final de la temporada?

R: Maximizar (optimizar) cada carrera.