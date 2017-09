'La presión le hace decir o hacer tonterías a Jémez': Herrera

Miguel Herrera, técnico del América, habló acerca de los modos que tiene Paco Jémez cada vez que declara algo, asegurando que la presión te hace decir cosas que a veces no quieres decir.

El Piojo declaró que no le gusta la manera en las que el timonel español suele contestar a cuestionamientos, pues él acaba de llegar al futbol mexicano y, por ende, no tiene el conocimiento sobre cómo es en realidad el balompié nacional.

"Es un técnico como nosotros, como los que hay en México, que está demostrando cosas, que de repente le gana la presión. Yo entiendo muchas cosas, pero no estoy de acuerdo en la manera que contesta, no estoy de acuerdo con muchas de sus declaraciones. La presión le hace decir o hacer tonterías que no tienes que hacer", dijo el técnico del América.

Por otro lado, Miguel Herrera aseguró que él aprendió de sus errores y que ha intentado cambiar su manera de ser, situación que le llevó a cometer muchas equivocaciones en el pasado.

"Trata uno de aprender de sus errores. Toda mi familia me regaña, me dicen que no me peleé con el árbitro, que no discuta. Uno también tiene que pensar que uno está ahí (como DT), por mi carácter, por mi manera de dirigir", puntualizó el Piojo.