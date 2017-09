'Ya estamos con el chip del Mundial': Guardado

El volante de la Selección Mexicana de Futbol, Andrés Guardado, consideró que pese a todas las críticas que ha recibido el equipo se debe valorar lo que han hecho, al conseguir el boleto a Copa del Mundo Rusia 2018 a tres fechas de que termine el hexagonal final de la CONCACAF.

“Hay que saber jugar una eliminatoria, el clima, las visitas a Honduras. Siempre ha habido un pero… hay que darle valor a todo lo conseguido”, dijo.

Manifestó que será fundamental que el equipo no se relaje y que enfrente con total seriedad la visita del martes a Costa Rica, así como los encuentros ante Trinidad y Tobago y Honduras.

“Ahora hay que pensar en seguir sumando. Buscar reafirmar el primer lugar y ser cabeza de serie en el Mundial. Ahora ya estamos con el chip del Mundial desde ahorita”, indicó.

Así mismo, mencionó que más allá de que han alcanzado para lo que trabajaron tanto, se debe realizar un análisis de lo negativo y de lo que han hecho bien.

“Lo de la eliminatoria tranquila lo dirán ustedes. Siempre hay cosas que analizar. Es claro que no les gusta el estilo de (Juan Carlos) Osorio, pero igual han sido efectivos, no hemos jugado bien siempre, no hemos goleado como todos quisiéramos”, sentenció.

