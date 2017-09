VIDEO: Tremendo KO que recibió Paolo Goltz durante el Clásico argentino

El superclásico de Argentina entre River Plate y el Boca Junior se vivió con intensidad como en cada edición aunque fuera un amistoso, pero el ex americanista Paolo Goltz sufrió tremendo encontronazo con un rival de los Millonarios.

Goltz militó con América por tres temporadas, pero fue en este inicio de campaña emigró a Argentina con el equipo de sus sueños, el Boca Juniors, aunque no imaginó que su primer clásico quedaría noqueado por Alexander Barboza y una enorme cortada en el pómulo.

Corría el minuto 27 cuando en una mera jugada deportiva Goltz saltó para alcanzar el esférico pero a la vez Barboza también, por lo que se generó un encontronazo donde la peor parte la sacó Paolo, generándole un corte en la cabeza, mismo que requirió de vendaje y utilizó una gorra de natación.

Posteriormente al minuto 45, volvió a estar en una situación similar, pero ahora tras un cabezazo en el pómulo que le ocasionó Nicolás de la Cruz en una también jugada de campo. Tras este accidente Goltz ya no puedo continuar en el campo de juego, pues requirió de una sutura para ambas heridas.

"Me parece que el futbol mexicano va a otro ritmo, me parece que por momentos va más lento y me parece que acá todo es al cien por cien, los 90 minutos", comentó en entrevista para TyC Sports.