Del Potro consigue épica remontada para avanzar a cuartos del US Open

El tenista argentino Juan Martín del Potro pasó hoy a cuartos de final del Abierto de EEUU al derrotar al austriaco Dominic Thiem por 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 (1) y 6-4, en un partido que se extendió por tres horas y 36 minutos.

Durante el encuentro, Del Potro dio muestras de no encontrarse totalmente bien, especialmente en el primer set, pero poco a poco fue remontando en su juego, hasta ganar el duelo.

Tras el resultado de hoy, Del Potro se enfrentará en la siguiente fase al vencedor del partido que están disputado ahora el suizo Roger Federer y el alemán Philipp Kohlschreiber.

En breves declaraciones en la pista al final del encuentro, Del Potro confirmó que llevaba dos días encontrándose mal, pero decidió dar esta "gran batalla" para compensar el apoyo que estaba recibiendo de parte de sus aficionados.

"Muchas gracias de corazón por el apoyo que me dieron. Me sirvió mucho para no rendirme. Este partido lo voy a recordar siempre", agregó Del Potro, en español, en una de las pistas principales del torneo neoyorquino.

Respecto a su próximo desafío, primero dijo que creía que el duelo de hoy era "suficiente" para él, pero luego agregó que si termina jugando con Federer, intentaré "hacer lo mejor".

"Después del juego de hoy, espero conseguir el trofeo", afirmó el tenista argentino, con señales visibles del severo catarro que al parecer viene sufriendo desde hace varios días.