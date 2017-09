Armstrong critica a Contador quien se mostró a favor de un tope salarial en el ciclismo

Lance Armstrong, quien perdió por dopaje los siete Tour de Francia que ganó entre 1999 y 2005, considera que "es fácil" posicionarse a favor de un tope salarial en los equipos ciclistas, como hizo ayer Alberto Contador, estando a punto de retirarse como está el corredor madrileño.

"Es fácil de decir en tu última rueda de prensa", dijo a través de Twitter el exciclista estadounidense y compañero de Contador en su última etapa en el pelotón al volver tras su primera retirada.

Contador se manifestó a favor de un tope salarial en los equipos, que él cifró además en 15 millones de euros, el lunes en Logroño, en la rueda con motivo de la jornada de descanso de la Vuelta 2017.

Esa fue la última comparecencia del corredor del Trek en una jornada de descanso de una gran vuelta, ya que tiene decidido retirarse al término de esta Vuelta a España.

Pfft.. Easy to say in his final press conference. https://t.co/Z1gm9FDCqE

