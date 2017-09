CMB presentó cinturón huichol para pelea Golovkin-Canelo

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, presentó el cinturón huichol que se entregará al ganador de la pelea entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin.

La cita será en Las Vegas el próximo 16 de septiembre, donde Golovkin pondrá en juego sus títulos de peso medio del CMB, AMB y FIB ante el pugilista tapatío, el primero como favorito en las apuestas para dicho combate.

Las banderas de los países de los contendientes están plasmadas en el cinturón presentado este día en rueda de prensa en un hotel de la Ciudad de México y que hicieron los artesanos huicholes Luis y Sergio de la Cruz.

En el trofeo que se llevará el ganador está narrado el ciclo del maíz, trabajo en el cual lo artesanos ocuparon más de 300 horas para el pegado de las chaquiras.

El presidente del CMB reiteró que se busca enmarcar estas fechas importantes, 5 de mayo y 16 de septiembre, para México con un hermoso trabajo hecho por mexicanos, como ocurrió con el primer fajín huichol que se creó para la pelea del pasado 6 de mayo entre Julio César Chávez Jr. y Saúl Álvarez.

🔰 @GGGBoxing 🔰 will defend his Green Belt on September 16, and to commemorate this date, the WBC created this piece of art for the winner. pic.twitter.com/4CWJVAJli4

— World Boxing Council (@WBCBoxing) September 5, 2017