Comentarista llora tras narrar histórico gol de Siria rumbo a Rusia 2018

El futbol provoca alegrías, tristezas, emociones inexplicables, como lo que ocurrió este este día en el partido de la Selección de Siria, que consiguió su pase al repechaje en las eliminatorias de Asia. Un hecho ¡histórico!

Y como tal, un comentarista deportivo de aquel país narró como nunca el gol, mismo que se alcanza a percibir que lo conmovió hasta el llanto. El sirio hablaba en árabe, pero eso no fue impedimento para percibir su emoción y por su puesto el grito global de ¡Goooool!

El jugador sirio Omar Al-Samoah fue el héroe del partido tras anotar en la portería de su rival Irán y así conseguir que el equipo dispute ante Australia el partido decisivo que los tenga por primera vez en un Mundial.

Syrian commentator breaks into tears after Omar Al-Somah's historic goal against Iran. Goosebumps. pic.twitter.com/MSUC2IBCD0

— Mohamed Osama (@_DrOsama) September 5, 2017