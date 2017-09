Sexy Star revela fuerte secreto de la Triple A en Triplemanía XXV

De manera repentina, la Triple A le quitó el campeonato de Reina de Reinas a Sexy Star, sin revelar los motivos, lo cual sucedió luego de la luchadora publicara una polémica carta que revelaba un gran secreto de la empresa en Triplemanía XXV.

Dulce María García, quien le da vida al emblemático personaje, publicó un tecto para defender sus valores sobre el encordado, luego de la polémica que generó el final de la lucha que protagonizó en Triplemanía XXV, donde se le acusó de lesionar de manera intencional a su rival Rosemary.

Tras reiterar que no lesionó a propósito a la luchadora canadiense en el magno evento del 26 de agosto, García aseguró que ella sólo rindió a su rival con la llave que le indicó la Triple A, la cual fue elegida por su bajo nivel de peligrosidad, debido a que nunca antes había tenido contacto con dicha gladiadora.

“La lucha llegó a su final, cuando rendí a la mujer norteamericana, con el castigo que se me indicó, que se seleccionó por ser en el rango de la peligrosidad uno de los de más bajo nivel y que en repetidas veces he aplicado y me han aplicado”, reveló.

“Al término del espectáculo y después de que la mujer extranjera bajara por su propio pie y sin la necesidad de ninguna asistencia médica, se siguió con el protocolo habitual, se me entregó el cinturón en manos de Martha Villalobos”, añadió, destacando que ella no se enteró de alguna lesión grave sufrida por su compañera.

“Pocos saben los secretos de la lucha y si en esta carta revelo alguno es por seguridad a mi integridad, por respeto a la carrera que me ha entregado tanto en lo profesional y personal”, advirtió la también boxeadora, y quien ha dado vida a Sexy Star durante 11 años.

“El coordinador de talento de AAA me reiteró que todo estaba bien y sin ningún señalamiento del señor Dorian Roldán, dueño de la empresa AAA, quien quiero suponer, de haber existido algún problema, no hubiera permitido que me fuera”, insistió.

Finalmente, reafirmó los valores que tiene como persona, mismos que ha mostrado sobre el ring con su personaje, por lo que advirtió que se defenderá ante quienes intentan desprestigiarla sin pruebas, como en el caso de Rosemary tras la batalla en Triplemanía XXV.

“Sobre todo la dedico a Sexy Star, un personaje que me fue prestado y que a muchos consta, con honor, honestidad, respeto, entrega y pasión, he defendido y portado desde hace 11 años, mismos valores que me pertenecen a mí, Dulce María García Rivas, y que no dejaré que nadie, con versiones no sostenidas por pruebas, desprestigie”, sentenció.

Posteriormente, la 'Tres veces estelar' hizo oficial que el campeonato de Reina de Reinas quedaba vacante, sin dar a conocer los motivos por los que despojaba a la luchadora del cetro.

¡Polémica! Triple A le quita campeonato Reina de Reinas a Sexy Star

Aquí te dejamos las líneas que publicó Sexy star:

"La verdad espera, solo la mentira tiene prisa" Solo para ustedes con toda mi honestidad y con todo el amor… pic.twitter.com/h5LJY4KdZV — Sexy DULCE (@Sexydulceg) September 4, 2017

En Publimetro TV: