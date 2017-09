¡Histórico! Siria asegura un lugar en repechaje rumbo a Rusia 2018

Poco a poco se van conociendo más selecciones que irán a la próxima Copa Mundial a realizarse en Rusia, y esta vez fue la escuadra de Siria la que hizo historia al conseguir un lugar en el repechaje que los podría llevar a la justa mundialista.

Los últimos puestos de la confederación asiática se definían en esta jornada y el partido que llevó las miradas fue el de Irán contra Siria; por una parte el equipo local ya tenía su plaza asegurada, mientras que su rival buscaba una oportunidad para ir a la zona de repechaje.

Durante el partido, la selección de Siria tuvo un inicio de ensueño, adelantándose en el marcador al minuto 13 gracias al gol de Tamer Mohamed, anotación que hacía soñar a todos, hasta que apareció Sardar Azmoun al final del primer tiempo para empatar el encuentro y al minuto 64 Irán remontó a Siria por marcador de 2-1.

Corría el minuto 93 de la justa y una gran jugada por los futbolistas sirios hizo que Omar Al Soma pudiera emparejar el encuentro, para así asegurar un lugar en los playoffs de la clasificatoria mundialista y continuar con el sueño de llevar a Siria a jugar su primer mundial en la historia.

A pesar de todas las adversidades que se han encontrado por temas extra futbolísticos, la selección número 80 del ranking FIFA buscará un lugar en Rusia 2018, su rival será el país que quede como tercero del grupo B de la clasificación asiática, para después enfrentar al cuarto de la Concacaf.

Syrian commentator breaks into tears after Omar Al-Somah's historic goal against Iran. Goosebumps. pic.twitter.com/MSUC2IBCD0

— Mohamed Osama (@_DrOsama) September 5, 2017