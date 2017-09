Nueva Zelanda consigue medio boleto para Rusia 2018

La Selección Nacional de Nueva Zelanda ganó la final de la eliminatoria mundialista de Oceanía a Islas Salomón por marcador global de 8-3, y se medirá ante el quinto puesto de la Conmebol por un lugar en el Mundial de Rusia 2018.

El conjunto de los “Kiwis” se adjudicó la victoria en el partido de ida con marcador de 6-1 y empató a dos en el duelo de vuelta por el medio boleto que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) otorga a la Confederación de Futbol de Oceanía (OFC, por sus siglas en inglés).

De esta manera, los “All Whites” esperarán a su rival de La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para disputar los partidos de repechaje que los lleven a la máxima fiesta del futbol mundial.

Hasta ahora, Argentina ocupa el quinto lugar en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas; sin embargo, este martes recibirá al seleccionado de Venezuela, que figura en el fondo de la tabla con apenas siete unidades.

Los encuentros de repechaje se celebrarán el 6 de noviembre en Oceanía y el 14 del mismo mes en Sudamérica, donde los dirigidos por el británico Anthony Hudson buscarán llegar a su tercer Copa Mundial.

WELL DONE | to #AllWhites coach Anthony Hudson and his team on qualifying for the IC Playoff in Nov. #WCQ #BeThere https://t.co/XbAOXHEeOa pic.twitter.com/fYSe3hO2kL

— New Zealand Football (@NZ_Football) September 5, 2017