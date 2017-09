Jesús Molina se dice listo para pelear por titularidad

El jugador Jesús Molina se encuentra listo para pelear por un puesto en el cuadro titular del Monterrey.

Molina recordó que regresó con una lesión de la Copa Oro, que no le ha permitido estar al cien con el equipo.

“Como bien saben regresé con una lesión de la Copa Oro, que me costó integrarme al equipo, gracias a Dios he ido teniendo una mejora que me ha permitido entrenar con mayor soltura.

“Obviamente ahora tengo que ganarme el puesto, Jonathan (González) lo ha hecho muy bien y yo tengo que pelear por el lugar y seguir preparándome cuando llegue la oportunidad”, comentó.

En la era de Antonio Mohamed, el equipo de Rayados se ha tomado días de descanso durante la fecha FIFA, hecho que ve positivo el jugador albiazul.

“Yo creo que fue benéfico para todo el equipo, en cuestión de despejarnos un poco, disfrutar con la familia unos días. A los lesionados nos sirvió para recuperarnos, yo le veo más beneficio que algo que pueda perjudicar”, declaró.

La Pandilla recibirá al Necaxa este sábado en el Gigante de Acero y repetirá como local ante Atlas, partidos que desea ganar, para acercarse más a la calificación.

“Es una oportunidad muy grande para que de una vez por todas, prácticamente asegurar la calificación, porque de ganar los dos partidos estaríamos con 23 puntos, ya prácticamente del otro lado de la zona de calificación”, comentó.

Rayados se encuentra con 17 puntos en el torneo, que cosechó en las primeras siete jornadas del campeonato.

