Jugador de Cachorros fue rechazado por la actriz porno Mia Khalifa

El catcher Willson Contreras quiso iniciar una conversación con la famosa actriz porno Mia Khalifa, la cual no dio juego al elemento de los Chicago Cubs y lo mandó a volar por todo el jardín izquierdo.

Contreras le escribió a Khalifa a través de un mensaje directo en Twitter y lo único que recibió a cambio fue un rotundo "adiós".

Pero la cosa no terminó ahí, pues la actriz exhibió el intento fallido del venezolano en su perfil de Twitter, con un mensaje dirigido a los Cubs.

"Cubbies, su hombre está perdido por el jardín izquierdo. ¿Pueden venir a buscarlo?", escribió Khalifa.

Cubbies, your man's is wandering around left field. Can you come get him? @Cubs pic.twitter.com/7kdtGGb5jR

— Mia Khalifa (@miakhalifa) September 5, 2017