Puedo regresar cuando quiera a la Liga MX: Ángel Reyna

Irreverente y sincero, así es y seguirá siendo Ángel Reyna, jugador de los Toros de Celaya, quien se encuentra en paz disfrutando de la Liga de Ascenso, aunque el ariete asegura que puede regresar a la Liga MX cuando quiera.

El último goleador mexicano que ha tenido la Liga MX es Reyna, pero en una entrevista para Publisport señaló que eso se debe a las malas decisiones de “arriba”.

La meta es ser campeón pero también una revancha para regresar a la Liga MX

—No. Para nada, porque bendito Dios puedo regresar cuando yo quiera. Más allá de las capacidades y todo, nunca me he quedado sin ofertas, ni mucho menos, pero mi carrera está en otra órbita en este momento. Hago las cosas por decisión propia, por lo que me agrada y por lo que me atrae. De aquí me atrae el proyecto, la ilusión, la ambición y los dueños de esta institución son mis amigos, son mis compadres y mi socios.

Eres el último líder de goleo mexicano desde 2011 ¿qué opinas?

—Obviamente son sentimientos encontrados porque es una satisfacción que no puedan conseguirlo como mexicano, pero es un poco frustrante. Es un buen ejemplo para que no pongan las reglas que ponen los de allá arriba, creo que se han equivocado mucho, deben trabajar más en el futbolista mexicano para que haya más talento y más goleadores.

Trabajo de piernas para explotar en la cancha este sábado 👊⚽️🚀 #Apertura17 #VentePaAcá #ÁngelReyna A post shared by angelreynafut (@angelreyna8) on Jul 19, 2017 at 6:30pm PDT

¿La vida ha sido justa deportivamente hablando?

—Sí. Ha sido muy buena, si bien salí de un barrio, de estar jugando en la calle y a lo mejor no he visualizado todo lo que he hecho y tengo. Tal vez no merezco tanto, pero Dios es tan bueno conmigo.

Tu mente está en Celaya, ¿pero realmente amas al América?

— Sí, son los colores a lo mejor más importantes y referentes en mi carrera y en mi vida, porque ahí me hice como futbolista, mis hermanos como familia futbolera porque ahí lo empezamos a vivir.

Hablando de América, ¿Crees en las terceras oportunidades?

—Como números no creo, pero creo que el día a día te presenta oportunidades que hay que aprovecharlas. Todos nos equivocamos, todos acertamos y todos merecemos tanto oportunidades como beneficios. Simplemente no lo sé (si volveré al América) eso es bienvenido siempre.

¿Cómo imaginas tu retiro de las canchas?

—Obviamente en el América, pero estoy muy tranquilo, nunca me ha pasado por la mente retirarme, ni siquiera hace dos o tres años, simplemente estaba aburrido y dije: quiero unas vacaciones indefinidas. Porque así soy, irreverente y hago lo que me gusta y soy feliz con lo que decido y me satisface. Estoy preparado para todo si me tengo que retirar mañana o en 10 años.

¿La paternidad ha llevado a Ángel Reyna a aterrizar los pies?

—No. Ángel Reyna siempre ha sido el mismo y como papá también. No tengo máscaras ni dobles caras siempre he sido igual y lo seré.

