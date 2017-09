Ex boxeador olímpico mexicano Raúl Castañeda fallece tras ser baleado en emboscada

En paz descansa mi buen amigo Raúl Castañeda alias el PAY .. fuimos a las olimpiadas juntos en el 2004 athenas Grecia 🙏🏽 fue mi testigo en mi boda y fue una gran persona y buen amigo que tuvo muchos tropiezos en la vida y cometió errores como todos pero de grande corazón .. que dios te tenga en su gloria ⚫️

A post shared by Abner Mares Martinez (@abnermares) on Sep 6, 2017 at 8:25pm PDT