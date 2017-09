Advierten que Barcelona ya no jugaría en España y 'no será grande de Europa'

El Barcelona no podrá jugar en la liga española si Cataluña se independiza de España, afirmó el presidente de la liga Javier Tebas.

El dirigente expresó preocupación por el futuro del Barsa si la región del noreste de España vota a favor de separarse unilateralmente del resto del país en un referéndum programado para el 1 de octubre.

“Los clubes catalanes, si este proceso avanza, yo espero que no, no podrían jugar en lo que quede de España”, afirmó Tebas. “Si hacen un proceso unilateral, no podrán jugar en LaLiga española. No están contando las cosas como son. Espero que esta ilegalidad no salga adelante”.

Tebas también advirtió que, de concretarse la independencia, el Barsa dejaría de ser uno de los clubes más grandes del mundo.

“Es un pregunta para los ciudadanos de Cataluña: si la liga catalana les interesará, si creen de verdad que puedan jugar la francesa, una opción imposible, de chiste”, indicó. “Nosotros, mal o bien, resistiríamos mejor. El problema es para ellos. La liga catalana estoy seguro de que en derechos de televisión no les dará lo mismo. Dejará de ser un gran club de Europa, seguramente".