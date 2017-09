ENTREVISTA: "Estoy preparado para callar muchas bocas", Gran Guerrero

POR KARINA BOBADILLA

A cuatro años de su debut y con el sueño de consagrarse entre los grandes: el Gran Guerrero expondrá su incógnita ante Niebla Roja en la función estelar del 84 Aniversario del CMLL, el próximo 16 de septiembre en la Arena México.

¿Qué representa para ti protagonizar la batalla estelar de Aniversario del CMLL?

— Es un reto importante, no es cualquier cosa, es apostar la máscara, y qué más compromiso que estar en el evento más importante que tiene el CMLL. A prepararnos físicamente y mentalmente para ese reto.

¿Qué méritos han hecho Gran Guerrero y Niebla Roja para encabezar esta función?

— Sobresalió por parte de los dos, las ganas de que nos dieran esta oportunidad, de poderle demostrar tanto a la gente como a nosotros mismos que estamos preparados para encabezar carteles grandes o eventos importantes y se da la oportunidad de estar en este máximo evento. Esto ha sido una rivalidad de hace tiempo de Niebla Roja con los Guerreros Laguneros y me ha tocado a mí agarrar el estandarte para enfrentarlo en este máscara contra máscara.

¿Qué significado sentimental tiene para ti enfrentar a un luchador que fue parte de los Guerreros Laguneros?

— Es difícil, sé que es un rival fuerte, trae escuela de La Laguna y en su tiempo fue un compañero muy apreciado, pero quiso sobresalir de una manera que no era y se da esta rivalidad, y salto yo enfrente de todos a querer ser quien le quite ese diseño que le pertenece a los Guerreros Laguneros. No era la manera adecuada de salirse y menos siendo rebelde y malagradecido con mi hermano, pues él fue quien le abrió las puertas a la tercia y de esa manera no se paga.

¿Cómo te sientes de estar en el lugar que estuvo tu hermano hace tres años y donde perdió la máscara?

— Estamos nerviosos, sabemos de este peso que cae sobre nosotros al estar comprometidos, pero mentalmente estamos preparados por parte de Euforia y mi hermano el Último Guerrero, han estado aconsejándome en todo momento, preparándome físicamente.

¿Qué papel juega el Último Guerrero para esta lucha?

— Estamos más unidos que nunca, viene el apoyo, dándome consejos en todo momento, no confiarse, porque es lo peor que uno puede llevar arriba del ring, y estar preparado a todo. Sabemos que Niebla Roja fue rudo, sabe mañas para salirse con la suya. No sabemos quién estará en la esquina, sé que tanto Euforia como mi hermano me apoyan, no solamente somos una tercia, somos una familia y quien se meta con un Guerrero está expuesto a enfrentarse contra todos y cualquiera que sea mi second estaré muy agradecido.

Decías que quieres forjar un nombre y no ser reconocido sólo como hermano del Último Guerrero, ¿es ésta la oportunidad?

— Claro que sí porque sabemos que si salimos con esa victoria en ese Aniversario dejaremos a un lado ese de ‘por eso estás ahí’ quiero demostrarle a la gente que escribo mi propia historia.

Cuéntanos de tu personaje, ¿cómo surge la idea del Gran Guerrero?

— Yo veía poco a mi hermano, él desde temprana edad vino a probar suerte a la Ciudad de México, nosotros somos de Gómez Palacio, Durango, él iba muy escasas veces, pero cuando iba nos invitaba a las luchas y estando pequeño siempre tuve esa espinita de saber más sobre la lucha libre; estaba yo enfocado en mis estudios, hasta que llegó la etapa de la adolescencia y mi hermano me da la oportunidad de adentrarme al mundo de la lucha libre y me empieza entrenar a los 14 años, hoy tengo 23 años.