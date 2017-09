Otro ex jugador de Pumas se perfila para DT auriazul

Después de Palencia, antes y durante, los Pumas no las han traigo todas consigo, pues el cese del ex auriazul no fue la medicina al mal que atraviesa el equipo universitario.

Sergio Egea se mantiene como entrenador interino, pero no ha a conseguido los resultados esperados, por lo que la directiva ya estaría coucheando nombres de entrenadores para el banquillo.

Varios son los nombres, pero en la columna de “Sancadilla” afirman que Memo Vázquez no es la opción sino Cristian Domizzi, un argentino que llegó al balompié azteca con el Atlas en 1992, después militó en Pumas de 1996 a 1998 y posteriormente un breve paso por Rayados.

Como entrenador su carrera no es espectacular, pero su fuerte es dirigir a jóvenes futbolistas, tanto que salió campeón en el torneo argentino B con el Sportivo Belgrado.

Muchos nombres se barajean pero el “pájaro” es un rumor que comienza a tomar fuerza en el club del pedregal.

