Revelan la declaración de Cristiano ante jueza ¡momentos de tensión!

Este día se dio a conocer el video de los interrogatorios entre Cristiano Ronaldo y la juez fiscal, Mónica Gómez Ferrer que sostuvieron hace unos meses, tras acusarle de cuatros delitos contra la Hacienda Publica de España por una presunta evasión de impuestos por 14.7 millones de euros, más de 300 millones de pesos.

En un acalorado interrogatorio entre el futbolista y la juez se dio a conocer el video donde el portugués siempre se mostró firme en que siempre ha pagado todo como marca la ley.

Aquí te dejamos el video que le está dando la vuelta al mundo y las frases más destacada de ese 1 de julio donde el delantero del Real Madrid fue interrogado.

"Nunca he tenido un problema en Inglaterra, nunca, por eso, aunque no lo quiero decir, me gustaría volver a Inglaterra"

"No he ocultado nada, ni sé lo que estoy haciendo aquí, todos me han dicho que yo no tengo culpa de nada, que no saben que hago acá"