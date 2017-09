Una medalla en Tokio, el objetivo de Paola Espinosa

Es la clavadista más exitosa en la historia de México. Su carrera ha estado en pausa desde hace un tiempo. Pero después del nacimiento de Ivana, su hija, está de regreso. Paola Espinosa entrena de nuevo. Guadalajara es su nueva base. Y desde ahí plantea una ambiciosa meta: conseguir en Tokio 2020 su tercera medalla olímpica.

“Por supuesto. Si estoy aquí, es porque quiero llegar a Tokio para los próximos Juegos Olímpicos. Yo lo dije para los Juegos Olímpicos de Londres: si regresé es porque quiero regresar bien. Lo quiero intentar y siempre he sido una persona que he luchado por lo que quiere. Y lo que quiero es pelear por una medalla”, explicó este martes en las instalaciones del Code Jalisco.

“Claro que sí, me encantaría. Serían mis quintos Juegos Olímpicos. Los disfrutaría al máximo y si llego a estar ahí créanme que lo que quiero es una medalla. Eso es por lo que sueño, por lo que pelearía. Yo creo que no hay ningún atleta olímpico que no te diga que su sueño y por lo que trabajan cada día sería por un medalla. Si llega esa tercera medalla para mi carrera deportiva en los Juegos Olímpicos, sería excelente”, añadió.

Pero aunque ya entrena y los sueños deportivos renacen, las prioridades hoy son distintas. Su vida ha cambiado por completo. “Si vuelvo es también porque quiero que mi hija se sienta orgullosa de su mamá. Es apenas mi segundo día y me duele todo. Me tiemblan las piernas, los brazos, todo y eso que estoy empezando muy leve. Esto va a estar muy difícil, pero al final lo que más cuenta aquí es la motivación que tengo. No había hecho nada en más de un año. Me siento feliz de regresar y porque ya tengo a mi bebé”, detalló.

“Te cambia totalmente la vida. Antes era venir y platicar, pasarla bien, relajado, haciendo lo que me gusta. Todo el día estaba en esto de los clavados y ahora lo que quiero es venir y hacer lo que me toca. Sí lo disfruto, pero literal: hacer lo que me toca y regresarme a mi casa para ver a mi bebé. Van cambiando las prioridades. Eso ha cambiado bastante”, agregó.

En busca de pareja

Y si la vida personal de Paola Espinosa ha cambiado, también la profesional. Ahora cambiará la modalidad en la que ganó dos medallas olímpicas en Beijing 2008 y Londres 2012. No habrá más clavados desde 10 metros de altura. Ahora serán de tres metros. “Eso es un hecho: ya no voy a hacer plataforma. No me voy a subir más a la plataforma, sólo al trampolín”, sentenció.

Entonces surge una misión adicional: buscar con quién hacer dupla en clavados sincronizados. “Como voy a empezar a hacer trampolín apenas, no tengo una pareja. Fuimos campeonas panamericanas Dolores Hernández y yo. Es una gran atleta, con mucho talento y me encantaría. Para mí sería la pareja perfecta y hacer sincronizados con Dolores. Pero ella está en la Cuidad de México y va a ser un poco complicado. Hay que ver cómo se va solucionando”, advirtió.

“Eso es lo que a mí me gustaría. Me encantaría porque es una gran atleta. Ya lo hemos hecho y hemos demostrado tanto a nivel mundial como en Panamericanos que somos una buena pareja. Mi primera opción, si pudiera escoger y todo fuera tan sencillo, sería con Dolores Hernández. Pero no es fácil estar con otra entrenadora y en otro lugar. Tendremos que ver en un futuro. Igual y no hago sincronizados. Igual y me dedico sólo al trampolín individual”, concluyó Paola Espinosa.

Paola regresando a los entrenamientos / César Huerta

