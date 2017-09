Entrenador acusa a Carlos Tevez de ‘gordo’ y poco eficiente

Carlos Tevez emigró al futbol de China convencido de la buena situación económica que le esperaba, pero no sería así en lo futbolístico y menos ahora, que el técnico interino del Shanghai Shenhua, Wu Jingui, lo criticó de estar pasado de peso.

"No está preparado físicamente, tiene sobrepeso al igual que Guarín”, señaló el interino del estratega Gustavo Poyet

Esta situación mantiene en la banca al ‘Apache’ y estará ahí hasta no estar en forma.

"Él será informado de mis planes tácticos pero no lo voy a elegir por ahora. No está listo físicamente. No está en condiciones de jugar", explicó el estratega.

Al parecer Tevez topó con pared pues su nombre como futbolista no le asegura un lugar en el 11 inicial y menos por su costo de 10.5 millones de euros, ya que desde su llegada sólo ha anotado dos goles en 14 partidos.

"Dirigí a grandes estrellas, y mis jugadores nunca son elegidos por su reputación”, concluyó Jingui.

