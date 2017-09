Hugo alza la mano para sacar del mal momento a los Pumas

Hugo Sánchez dio a entender que sí regresaría a dirigir a los Pumas, según a lo que comentó en Futbol Picante de ESPN, ya que el 'Pentapichichi' señaló que no puede negarle nada a su casa, es decir, el Club Universidad Nacional, que se encuentra en penúltimo lugar de la tabla en el Apertura 2017.

"A mi casa no le puedo decir que no", expresó el ex delantero del Real Madrid al ser cuestionado por el periodista José Ramón Fernández, quien apuntó a Guillermo Vázquez como uno de los principales candidatos para tomar las riendas de los auriazules cuando salga Sergio Egea.

Sánchez Márquez indicó que en caso de que reciba una propuesta formal por parte de los Pumas, muy probablemente la aceptaría, a pesar de que semanas atrás, cuando Paco Palencia estaba al frente, comentó que no volvería a dirigir en el futbol mexicano hasta que cambiaran las cosas.

Acerca del actual entrenador de los felinos, comentó: "A Sergio Egea le hubiera gustado quedarse en el puesto que estaba, pero le obligaron y le comprometieron a que aceptara el puesto. Lo ideal sería que David Patiño estuviese de entrenador y él estuviese de afuera supervisándolo".

El sábado los Pumas visitarán a las Chivas en la jornada nueve del Apertura 2017.