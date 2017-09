Ex directivo de Pumas rompe en llanto tras mala racha de los felinos

Mario Trejo, ex directivo de los Pumas de la UNAM no pudo contener el llanto tras la mala racha del equipo que dirigió de 2006 a 2012.

En una entrevista con Fox Sports Trejo señaló que “la afición merece todo el respeto y tiene que exigir, pero más, apoyar”.

Con la voz entre cortada, el directivo recalcó que el grito de Goya es más que un grito de la afición:

EL LLANTO DE MARIO TREJO POR PUMAS#LUP El ex directivo no ocultó su tristeza por la crisis de Universidad en la Liga MX: pic.twitter.com/rws0Gfl7EQ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 14, 2017

“Cuando estas arriba ahí es para disfrutar todos. Cuando estas abajo y las cosas no te salen bien y estas en una situación difícil y escuchas el Goya, ¡uff! es un levantón, ese es un gran apoyo. Las mentadas de madre siempre hay, aveces ganando no les gusta como ganaste y hay gente que recrimina, pero es mucho más valioso que cuando estas más y escuchas el Goya… es otra cosas”, argumentó el ex felino quien no pudo evitar el llanto.

TAMBIÉN PUEDES VER: