PS ‘trollea’ a José Mourinho

La marca PlayStation ‘trolleó’ a José Mourinho, entrenador del Manchester United, después de que asegurara que sus futbolistas jugaran de fantasía al estilo de la consola de videojuegos.

"Con el 2-0, todo cambió: hubo menos seriedad, nos relajamos y dejamos de tomar decisiones correctas. Perdimos la posición y balones fáciles, algo que nos pudo causar problemas. Jugamos futbol de fantasía, de PlayStation. Y eso no me gusta”, declaró a BT Sport después del partido de los Red Devils con el Basilea en la Champions League.

Ante esta declaración, la cuenta británica de Twitter le respondió al portugués: "Perdón, Mourinho, en PlayStation no se estacionan autobuses. Estamos aquí para entretener”.

Sorry @josemourinho, no parked buses at PlayStation… we are here to entertain! ⭐⭐⭐⭐⭐ https://t.co/l7BvKMtvsX

— PlayStation UK (@PlayStationUK) September 13, 2017