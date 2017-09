La futbolista que Estados Unidos 'le robó' a México

A través de un comunicado, la US Soccer dio a conocer que la FIFA aprobó su solicitud para poder seleccionar a la futbolista mexico-estadounidense, Sofía Huerta, a pesar de que ella ya había representado al Tri a nivel Sub-20 en 2012.

“Quiero agradecer a Estados Unidos por la oportunidad y por el trabajo realizado para lograr este cambio. Ahora me esforzaré para seguir mejorando y tratar de ganarme un lugar en el campo", declaró la jugadora de Chicago Red Stars.

Sofía Huerta ya se encuentra concentrada con el combinado norteamericano femenil para dos encuentros ante Nueva Zelanda, que se celebrarán el 15 y el 19 de septiembre en Colorado y Cincinnati, respectivamente.

Así, mientras el Tri Sub-23 intenta cambiar de Federación a Alejandro Zendejas para el proceso olímpico; la selección vecina ya madrugó a México con una ex seleccionada Sub-20.

Sofia Huerta is on the verge of fulfilling her childhood dream to represent the #USWNT https://t.co/9nFLAV1kfn pic.twitter.com/GoF9TuZCuZ

— John D. Halloran (@JohnDHalloran) July 24, 2017