Canelo vs Golovkin: ¡La hora de la verdad!

Llegó la hora de la verdad. Este sábado presenciaremos un choque que promete grandes emociones, pues se enfrentan dos peleadores de peso mediano que se encuentran en el mejor momento de su carrera y ya era hora de verlos frente a frente: Saúl Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin.

Cuando parecía que la división pasaba por un mal momento, estos dos contendientes se encargarán de revivirla este 16 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, donde se pondrán en juego los cinturones del CMB, AMB y FIB en poder del kazajo.

VIDEO: RECORDAMOS LOS ÚLTIMOS 10 NOCAUTS DEL 'CANELO' ÁLVAREZ

Quizá el último gran peso mediano que recordamos es el Abuelo Bernard Hopkins, pero hay que remontarnos años atrás para encontrar una pelea que haya generado tanta expectación como ésta.

En los años 80 se vivieron grandes batallas entre Marvin Hagler vs. Sugar Ray Leonard, Hagler vs. Hearns, Hagler vs. Durán, batallas que están al nivel de la de este sábado.

Canelo Álvarez se encuentra en la cima de la popularidad. A sus 27 años ya cuenta con un impresionante récord de 49 victorias, incluyendo siete de forma consecutiva, con 34 nocauts, un empate y tan sólo una derrota, la que sufrió en septiembre del 2013 ante Floyd Mayweather.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER LA PELEA DE 'CANELO' VS. GOLOVKIN?

Sin duda alguna está ante el mayor reto de su carrera y de vencer al kazajo estaría consolidándose como el nuevo ídolo mexicano del boxeo.

Y es que Golovkin está invicto, de 37 peleas ha ganado las 37 y ha noqueado en 33 de ellas. Son números que en verdad impresionan, no por nada es el campeón.