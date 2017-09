Force India confirma a Sergio Pérez para 2018

El volante mexicano Sergio Pérez vivirá su quinta temporada con Force India, luego de días de incertidumbre donde su futuro apuntaba a salir del equipo indio, pero a través de un comunicado la escudería confirma que el tapatío tiene su lugar seguir para la campaña 2018 de la Formula 1.

Vijay Mallya, dueño del equipo indio señaló que Pérez ha dado muchas cosas a lo largo de estos cuatro años, pese a que el triunfo no ha llegado.

"Desde que llegó en 2014, ha madurado hasta convertirse en uno de los pilotos más rápidos y consistentes de la parrilla. Su historial habla por él al ser el piloto más exitoso de la historia de Force India, con cuatro podios. Junto a Esteban (Ocon), mantener a Sergio nos da estabilidad para la próxima temporada como una de las parejas más interesantes de la Fórmula Uno”, agregó Mallya.

Aunque Checo señaló que estaba cerca de poder salir, Force India siempre fue su prioridad, pues "Es un equipo que me ha permitido mostrar mi talento como piloto y me siento muy feliz aquí”, concluyó.

Sergio finalizó este fin de semana en el quinto puesto del Gran Premio de Singapur y con ello sumó 10 valiosos puntos que lo llevan a 68 unidades en la tabla genera e iguala a Max Verstappen.

I'm very happy to announce that I'll continue driving for @ForceIndiaF1 in 2018! Let's go for more success! 💪😃🏆https://t.co/gGq8i1z4VH pic.twitter.com/sHmjdD01rD

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 17, 2017