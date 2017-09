Golovkin dispuesto a dar revancha; 'Canelo' quiere el 'desempate'

Una nueva pelea están dispuestos a realizar el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin, luego de empatar en un reñido combate la noche del sábado en Las Vegas.

“Claro que sí, si la gente lo quiere hacemos la revancha (…) desempate porque no hay revancha”, dijo el “Canelo” al término de la reñida pelea que los jueces calificaron 118-110 para el mexicano, 115-113 para “GGG” y 114-114.

“Ya veríamos (hacer otra pelea) y volvería a ganar”, dijo de forma categórica el tapatío (49-1-2, 34 ko), quien se mostró seguro de que el triunfo estuvo de su lado luego de 12 rounds.

“Hice mi pelea, siempre dije que iba a estar un paso adelante de él. No era como pensaba o como decía que tenía la pegada, no me sorprendió nada, salí a ver qué era y después hacer la pelea, gané siete u ocho rounds fácil”, aseguró.

A su vez Golovkin, quien sigue invicto en su carrera profesional, con 37-0-1, 33 por la vía rápida, se declaró dispuesto a un nuevo combate con el mexicano, “quiero la pelea, quiero pelear”.

Finalmente, pese al resultado que dieron los jueces, se mostró satisfecho pues “aquí están mis cinturones, sigo siendo el campeón”, dijo con los títulos medianos del CMB, AMB y FIB en su poder.

TAMBIÉN PUEDES VER: