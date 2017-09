JC Chávez Jr. crítica a su papá por ver el triunfo del Canelo

Las críticas no se hicieron esperar tras el resultado que arrojó la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin, que finalizó en un empate. Julio César Chávez Jr. fue uno de los que criticaron el combate y también a su padre, la leyenda del ring, JC Chávez.

A través de su Twitter el Jr. escribió en español e inglés, “Que decepción que una leyenda @Jcchavez115 aya visto ganar a canelo. I am very disappointed in a legend like @Jcchavez115see Canelo win !”

Que decepción que una leyenda @Jcchavez115 aya visto ganar a canelo. I am very disappointed in a legend like @Jcchavez115 see Canelo win ! — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) September 17, 2017

La polémica llegó hasta timline de la conductora y gran amiga de la familia, Yolanda Andrade, que salió a la defensa del Julio César Chávez, papá y respondió con este tuit al Jr.

El Jr. no tardó en responderle asegurando que no criticó a su papá:

Yo no critico a @Jcchavez115 mi forma de ver la pelea fue otra. El boxeo es de apreciación. @yolandandrade ami me gustan las mujeres😘 — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) September 17, 2017

Al final no le quedó de otra más que esclarecer sus palabras y así definió por último el combate del Canelo.

me siento orgulloso de la pelea que @Canelo dio pero 118 – 110 afecta su reputación y la del boxeo. vi ganar a @GGGBoxing 115 -113 🥊 — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) September 17, 2017

El Jr. recriminó que el gran campeón le diera el triunfo al Canelo. Otro que no se quedó atrás fue Manny Pacquiao que de forma sarcástica cuestionó a quienes designaron a los jueces para la esperada pelea en Las Vegas.

