Lewis Hamilton superlíder; Checo es top 5 en Singapur

Lewis Hamilton (Mercedes) se lleva el Gran Premio de Singapur y pone 28 puntos de distancia entre Sebastian Vettel (Ferrari), quien abandonó la carrera tras un choque con su coequipero Kimi Raikkonen; el “Cavallino Rampante” se quedó sin pilotos en la pista desde la arrancada

El podio lo completaron Daniel Ricciardo (Red Bull) en el segundo lugar y Valteri Bottas en el tercer peldaño, para así conseguir el 1-3 para Mercedes, que domina también en el campeonato de constructores.

Mientras, el mexicano Sergio Pérez (Force India) supo aprovechar las bajas y colarse en el quinto puesto de la parrilla final por detrás de Mercedes, Red Bull y Toro Rosso. El tapatío sumó 10 puntos para llegar 68 e igualar a Max Verstappen en la tabla general.

UPDATED DRIVER STANDINGS@LewisHamilton now leads the championship by 28 points

The biggest lead so far in 2017#SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/1nwoMV3m2F

— Formula 1 (@F1) September 17, 2017