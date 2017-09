April Summers manda sexy regalo a Mauro Icardi

April Summers es una gran aficionada del Inter del Milán y cada que puede expresa su fanatismo por el equipo y por sus jugadores. En esta ocasión dedicó un sexy video a Mauro Icardi, quien jugó su partido 150 con el equipo neroazzurro.

El Inter venció 2-0 al Crotone el pasado sábado y después del partido publicó en Twitter un video en el que aparece luciendo un bikini que resalta su figura.

“Celebrando al apuesto capitán Mauro Icardi por su partido 150 con el Inter”, fue el mensaje con el que acompañó la grabación.

Posiblemente a quien no le gusten mucho las dedicatorias de la británica es a Wanda Nara, esposa del futbolista argentino.

#forzainter ragazzi 😍 Celebrating the handsome captain @MauroIcardi his 150 game for #inter today ! We love ❤️#InterIsComing #CrotoneInter pic.twitter.com/T8oRwlJ4Qr

— April Summers (@april_summerz) September 16, 2017