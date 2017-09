VIDEO: Ciclista rompe récord al dar la vuelta al mundo en 78 días

Mark Beaumont, un ciclista escocés de 34 años, completó este lunes la vuelta al mundo en 78 días a su llegada a París, de dónde había partido el pasado 2 de julio, y estableció un nuevo récord mundial.

El aventurero cruzó el Arco del Triunfo de la capital francesa en torno a las 19:00 horas locales (17:00 horas GMT).



240 miles a day, 9000 calories a day and 18,000 miles in total. @MrMarkBeaumont is set to finish his #ArtemisWorldCycle on Monday! pic.twitter.com/uc9FaHigFc

— GlobalCyclingNetwork (@gcntweet) September 15, 2017