Giro de Italia de 2018 iniciará en Jerusalén

Los organizadores del Giro de Italia revelaron detalles del inicio de la carrera del próximo año en Jerusalén, que representará la primera ocasión en que un Grand Tour ciclista se lleve a cabo fuera de Europa.

Después de una prueba contrarreloj de inicio n Jerusalén, la segunda etapa recorrerá la costa del Mediterráneo hasta Tel Aviv para luego en una tercera etapa llegar a Eilat, en el extremo sur de Israel, junto al Mar Rojo.

El director del Giro, Mauro Vegni, dijo durante el anuncio oficial del lunes en Jerusalén que Israel fue elegido para ser la sede de la carrera debido a su "historia y singularidad".

Más de 175 de los mejores ciclistas del mundo llegarán a Israel para dar inicio a la competencia el 4 de mayo.

El Giro es una de las tres carreras más importantes del ciclismo a nivel mundial, junto con el Tour de Francia y la Vuelta a España.

Está siendo catalogado el evento deportivo más grande y prestigioso realizado en Israel.

Nice pics from Israel! Basso and Contador are riding in Jerusalem with the Major Nir Barkat and Sylvan Adams, Big Start president #Giro101 pic.twitter.com/8MGodVpoNX

— Giro d'Italia (@giroditalia) September 18, 2017