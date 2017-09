VIDEO: Tony Romo tiene triunfal debut como comentarista de americano

El ex jugador de Los Vaqueros de Dallas, Tony Romo, ha tenido un gran estreno atrás de las cámaras, en su nueva etapa como comentarista con la cadena estadounidense CBS.

La experiencia del ex quarterback en el emparrillado ha llevado a que tenga análisis extraordinarios, tanto que ha podido predecir jugadas antes de que sucedan.

Romo estuvo de analista en el partido de Nueva Inglaterra y Nueva Orleans, y predijo con quien el quaterback Drew Brees iba a conectar para touchdown.

Aquí la jugada donde Romo puso en practica el deportes que practicó profesionalmente en la NFL.

Tony Romo is calling plays before they happen again. 🔊 pic.twitter.com/pNKAbMLjx9

— Sporting News (@sportingnews) September 17, 2017